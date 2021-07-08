اخبار الخليج

سوسان: على المجتمع الدولي وضع نهاية للوجود التركي شمالي سوريا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سوسان، خلال كلمته في اجتماعات أستانا، في مدينة نور سلطان في كازاخستان: "تركيا تعمل على تتريك شمال سوريا بتغيير أسماء المدن والمناهج الدراسية"، مضيفا "على المجتمع الدولي وضع نهاية للوجود التركي شمالي سوريا".

وحول الأزمة الإنسانية في البلاد، قال سوسان: "هناك استثمار رخيص للأزمة الإنسانية يهدف لانتهاك السيادة ودعم الإرهاب".

وتابع: "المساعدات التي تدخل عبر المعابر أقل من 5% من المطلوب وتصل للمجموعات الإرهابية لتتحول إلى دعم الإرهاب".

وقال أيضا: "الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية يمثل أهم أسباب إطالة أمد الأزمة في سوريا والاحتلالان يواصلان نهب الثروات السورية".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا