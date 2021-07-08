سوسان: على المجتمع الدولي وضع نهاية للوجود التركي شمالي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سوسان، خلال كلمته في اجتماعات أستانا، في مدينة نور سلطان في كازاخستان: "تركيا تعمل على تتريك شمال سوريا بتغيير أسماء المدن والمناهج الدراسية"، مضيفا "على المجتمع الدولي وضع نهاية للوجود التركي شمالي سوريا".

وحول الأزمة الإنسانية في البلاد، قال سوسان: "هناك استثمار رخيص للأزمة الإنسانية يهدف لانتهاك السيادة ودعم الإرهاب".

وتابع: "المساعدات التي تدخل عبر المعابر أقل من 5% من المطلوب وتصل للمجموعات الإرهابية لتتحول إلى دعم الإرهاب".

وقال أيضا: "الاحتلال الأمريكي والتركي لأجزاء من الأراضي السورية يمثل أهم أسباب إطالة أمد الأزمة في سوريا والاحتلالان يواصلان نهب الثروات السورية".