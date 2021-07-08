عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت السلطات في ولاية مونتانا غربي الولايات المتحدة تفاصيل هجوم قاتل من دُب أشهب لامرأة بعد أن سحبها من خيمتها وقتلها.



وذكرت إدارة الأسماك والحياة البرية والمتنزهات بولاية مونتانا في بيان لها أن التفاصيل المحيطة بالهجوم تشير إلى أن الدُب دخل بلدة أوفاندو، الثلاثاء، ووصل إلى منطقة بالقرب من مكتب بريد في حوالي الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش)، حيث كانت الضحية نائمة في خيمة.

في البداية أيقظ الدب الضحية وزوجين آخرين كانا نائمين في خيمة مجاورة لكنهم تمكنوا حينها من الهروب.

قام المخيمون الثلاثة بإزالة الطعام من خيامهم وتأمينها وعادوا إلى الفراش. وبعد حوالي نصف ساعة، استيقظ الشخصان في الخيمة المجاورة للضحية على أصوات الهجوم، وخرجا من الخيمة وقاما برش الدُب برذاذ الدُب. ولم يره أحد منذ ذلك الحين، حسبما أوضحت الوكالة.

وذكرت الوكالة أنه بعد يومين من البحث باستخدام مروحية وعلى الأرض، لم يتم العثور على الدُب الأشهب، مضيفة أن البحث شمل حتى استخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء.

ويعتقد خبراء بالدببة أن الدُب كان ذكرا يبلغ وزنه حوالي 400 رطل (181 كجم)، بناء على السلوك وآثار الأقدام.

وقال المسؤولون إن الجهود الرامية إلى العثور على الدُب تركز الآن على الفخاخ بالقرب من أوفاندو حيث يواصل متخصصو الدببة وحراسها مراقبة الدببة الفخاخ الموضوعة في المنطقة.

وذكرت صحيفة ((غريت فولز تريبيون))، وهي إحدى الصحف في مونتانا، أن ضحية الهجوم هي ليا ديفيس لوكان (65 عاما) وتنحدر من ولاية كاليفورنيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مونتانا كانت مسرحا لما لا يقل عن 12 تفاعلا خطيرا بين الدببة والإنسان في العام الماضي.