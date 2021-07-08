دراسة ترجح أن تكون سلالة "دلتا" المتحورة "أكثر فتكاً"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها أن معدل الوفيات ارتفع "بصورة كبيرة" خلال الموجة الثانية لتفشي إصابات كورونا في الهند، مشيرة إلى احتمال أن تكون سلالة "دلتا" المتحورة، أكثر فتكاً، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.



وكانت السلالة المتحورة "دلتا" هي السبب وراء الارتفاع الكبير في أعداد حالات الإصابة المحلية في الهند.

وذكرت الدراسة التي نشرت نتائجها في صحيفة "جورنال أوف ميديكال ريسيرتش" الهندية للأبحاث الطبية، والتي أجراها باحثون بقيادة جونجان كومار، إن معدلات الوفيات الأعلى شملت جميع الفئات العمرية ما عدا هؤلاء الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً.

ومن المعروف أن سلالة "دلتا" شديدة العدوى. وفي حال ثبت أنها أكثر فتكاً أيضاً، فسوف يؤدي ذلك إلى اضطرار الحكومات - التي أنهكها الوباء - إلى مضاعفة إجراءات الحفاظ على الصحة العامة.