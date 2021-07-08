ستريدا جعجع: السعودية لطالما كانت "مفضلة على لبنان"

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "النشرة" اللبنانية بيان المكتب الإعلامي للنائبة جعجع قالت فيه، إن "الوفد إلى الصرح البطريركي في ​بكركي سيضم نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، الوزيرة السابقة مي الشدياق والنواب: بيار بو عاصي، جورج عقيص، أنطوان حبشي، زياد الحواط، ماجد إيدي أبي اللمع، جوزيف اسحق وشوقي الدكاش والوزير السابق ملحم الرياشي".

وفي هذا السياق، أكدت جعجع أن "السعودية لطالما كانت مفضلة على لبنان وأصرت على مر التاريخ ألا تكون طرفاً مع فئة ضد فئة أخرى".

وأشارت إلى أن "المملكة كانت مفضلة على لبنان عند نهاية الحرب الأهلية إذ كان لها فضل كبير في إعادة إعمار لبنان، كما أنها اليوم تحتضن مئتي ألف لبناني، ونحن نعلم تماما ماذا يعني إحتضان المملكة اللبنانيين خصوصاً في هذا الظرف الإقتصادي المالي النقدي المزري الذي نمر فيه في لبنان".

وشددت على أن "حزب القوات يشكر السعودية من خلال سفيرها في لبنان الأخ ​وليد البخاري​ على أخذ القرار أن تطل في هذا الظرف الصعب في لبنان من بوابة بكركي وما تمثل من مرجعية وطنية لجميع اللبنانيين، وذلك من خلال هذا الحدث الكبير الذي تحضنه بكركي اليوم".