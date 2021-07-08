شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «الأرصاد»: أمطار رعدية على الباحة وعسير حتى الـ9 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الخميس، بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطارا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة والأجزاء المجاورة لها.

كما نبه من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على محافظات منطقة عسير “أبها، النماص، تنومة، حميس مشيط”، ويستمر التنبه حتى التاسعة من مساء اليوم.