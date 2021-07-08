شكرا لقرائتكم خبر عن خير أيام الزمان.. «المصلح» يوضح فضل العشر من ذي الحجة وأهمية اغتنامها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

دعا أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، لاغتنام العشر من ذي الحجة، مشيراً إلى أنها خير أيام الزمان.

وقال المصلح: “من فضل الله عز وجل أن سنح لهم من الزمان ما يكون أياماً يستزيد فيها المؤمنون بصالح الأعمال، ويستكثرون من القربات والصالحات، والعاقل هو من يبادر لاغتنام الفرص الممنوحة من الله عز وجل”.

وأضاف: “هذه الأيام المباركة هي خير أيام الزمان، الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، فقد أقسم الله بليال العشر كما جاء في تفسير أهل العلم”.