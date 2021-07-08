تعرف على حالة الطقس اليوم بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يكون طقس الخميس حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية



كما توقعت الهيئة أن يكون الطقس شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ووفق هيئة الأرصاد الجوية سيشهد الخميس شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس ، فمن المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة: العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة

مطروح: العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج: العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

قنا: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان: العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة