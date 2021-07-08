مستشار السيسي يتحدث عن موجة رابعة من فيروس كورونا في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "MBC مصر": "كل شيء ممكن"، مضيفا أن "الفترة البينية بين الموجة الثانية والموجة الثالثة، والفترة البينية الحالية التي تشهد تناقصا في حالات الإصابة وحالات الوفاة، هي فترة هامة للغاية".

وأوضح أن "هذه الفترة البينية قبل وجود موجة رابعة تشهد تدريب وتعليم كافة الأطباء والعاملين والمسؤولين، على تصدي الموجة، بالإضافة إلى توفير أكبر قدر من احتياطي الأوكسجين، والمستلزمات الطبية".

وأعرب عن تمنياته عدم وجود موجة رابعة وتحورات لفيروس "كورونا" أخرى، مؤكدا أن الواقع يستوجب توفير كافة الاحتياطات والاستعدادات اللازمة للتصدي لأي احتمالات واردة خلال الفترة القادمة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 161 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس "كورونا"، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 26 حالة جديدة.