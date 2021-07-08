شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. شديد الحرارة في السعودية وصحواً في الإمارات وحاراً بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت درجات الحرارة في دول الخليج من خلال توقعات مراكز الأرصاد الجوية ، حيث توقعت الأرصاد طقس شديد الحرارة في السعودية ، وصحواً في الإمارات، وإلى التفاصيل..

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية وسماء غائمة جزئيًا على مرتفعات نجران، عسير، جيزان، الباحة ومكة المكرمة تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة ورياح نشطة على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة مثيرة للأتربة والغبار، فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام، ومغبرا أحيانا نهارا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، يصبح رطب ليلا وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار وتكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 –20 تصل إلى 35 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع لهذا اليوم، (الخميس)، في مملكة البحرين سيكون حارا مع بعض السحب ويكون حسنا بوجه عام هذه الليلة.