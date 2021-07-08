دراسة: النشاط البدني يكبح مخاطر قلة النوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

أشارت دراسة جديدة إلى أن المشي السريع لمدة 150 دقيقة في الأسبوع، يمكن أن يقلل من خطر الموت المبكر الناجم عن قلة النوم. ووجدت الدراسة، التي نُشرت على الإنترنت في المجلة البريطانية British Journal of Sports Medicine، أن ممارسة الرياضة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية «قضت على معظم الارتباطات الضارة» من قلة النوم مع خطر الموت.



ومن الأفضل أن تمارس تمارين رياضية كافية، وأن تحظى بنوم عالي الجودة، ولكن إذا مررت ببضع ليال سيئة، فإن بضع خطوات قد تكون أمراً يستحق المحاولة.

وتوصي منظمة الصحة العالمية الأشخاص بممارسة ما لا يقل عن 600 دقيقة أيضية مكافئة للنشاط البدني في الأسبوع، أي ما يعادل 150 دقيقة في الأسبوع من المشي السريع أو 75 دقيقة من الجري.

وفي هذه الدراسة، حلل الباحثون بيانات 380.055 شخصاً تبلغ أعمارهم 56 عاماً في المتوسط.

وعلى مدار 11 عاماً من المتابعة، توفي 15.503 أشخاص، من بينهم 4095 من أي نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية و9064 من جميع أنواع السرطان، حسب موقع «روسيا اليوم».