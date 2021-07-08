وسط ارتفاع إصابات كورونا.. الصحة العالمية تحذر من رفع القيود مبكراً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية من الرفع المبكر جداً للقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، على الرغم من تسجيل أدنى مستوى للوفيات بكورونا منذ أكتوبر 2020.



وقال مدير الأزمات بالمنظمة، مايك رايان، اليوم، إن تخيل أن الجميع في وقاية من الإصابة بعد الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، وبالتالي العودة للحياة الطبيعية، هو أمر خطير بالنسبة إلى أوروبا وبقية العالم.

وأضاف، في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن الآن هو وقت توخي أقصى درجات الحذر".

ورداً على سؤال عن اعتزام بريطانيا رفع جميع القيود، قال: "ستزداد العدوى مع الانفتاح".

وفي مختلف أنحاء العالم، سجلت المنظمة 183 مليون حالة إصابة منذ بدء الجائحة، ونحو أربعة ملايين حالة وفاة.