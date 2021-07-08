دواء ألماني يشفي من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

نجح أطباء ألمان في علاج مريض كان يعاني من أعراض طويلة الأمد لكورونا، في تجربة وصفت بـ"المذهلة".



ففي سابقة هي الأولى من نوعها في العالم، نجح أطباء من جامعة "إرلنغن" الألمانية (تقع في ولاية بافاريا) في علاج شخص كان يعاني من أعراض طويلة الأمد لكورونا، وذلك باستخدام دواء لعلاج القلب، حيث قضى هذا الدواء على بقايا أعراض كورونا طويلة الأمد، حسب ما ذكره موقع قناة "دي دبليو" الألمانية.

وأوضحت جامعة "إرلنغن" في بيان لها "كان هناك تحسن في غضون ساعات قليلة فقط، وعندما خرج المريض من المستشفى شعر براحة أكبر مما كان الوضع عليه قبل تلقي الدواء".

وأضاف البيان أن الشخص البالغ من العمر 59 عاما استعاد إحساسه بالذوق والتركيز واختفت أيضاً كل الأعراض، ليغادر المستشفى بعد ثلاثة أيام.