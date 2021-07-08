شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: تقليص ساعات حظر التجوال الجزئي بدءاً من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة عمليات بغداد عن تقليص ساعات حظر التجوال، والمفروض للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، اعتبارًا من اليوم الخميس.

وذكرت عمليات بغداد، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أنه عملا بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، تقرر تقليص ساعات حظر التجوال؛ ليكون من الساعة الثانية عشر ليلاً وحتى الساعة الخامسة فجراً، ابتداءً من اليوم الخميس.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة النقل العراقية عن انطلاق رحلاتها مباشرة على متن طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية من العاصمة العراقية بغداد إلى مدينة أبو ظبي اعتباراً من 24 يوليو الحالي.