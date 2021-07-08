عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العثور على ثالث أكبر ماسة في العالم

الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365

تم العثور على حجر ثمين يبلغ وزنه 1174 قيراطا في بوستوانا، ويعد هذا الحجر هو ثالث أكبر ماسة في العالم.



تم اكتشاف الحجر في 12 يونيو/حزيران، وحصد المركز الثالث، على منصة أكبر أحجار الماس في العالم، كما تم أيضًا العثور على حجر استثنائي آخر قبل أيام قليلة في 1 يونيو/حزيران في البلد نفس ولكن من قبل شركة تعدين أخرى.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة Luca ra، نسيم لاهري، على هذا الاكتشاف ووصفه بأنه "تاريخيا بالنسبة لنا ولبوتسوانا أيضًا".

ويعزز هذا الاكتشاف الأخير مكانة بوتسوانا كرائد عالمي في صناعة الأحجار الكريمة، بستة من أضخم أحجار الماس في العالم.

وأشاد الرئيس موكويتسي ماسيسي بهذه "اللحظة الرائعة" وزيادة اكتشافات الماس في البلاد.

وفي 1 يونيو/حزيران تم العثور على ماسة يبلغ وزنها 1098 قيراطا مملوكة لشركة Debswana، المملوكة بشكل مشترك للحكومة وتاجر ألماس الجنوب إفريقي De Beers.

وتعد أكبر ماسة معروفة هي "كولينان"، التي يزيد وزنها عن 3100 قيراط، تم اكتشافها في جنوب إفريقيا عام 1905.