عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هونور تكشف عن هاتفها X20 SE.. كاميرا السيلفي بدقة هائلة

الخميس 8 يوليه 2021

الخليج 365

أعلنت شركة هونور عن طرح هاتفها الذكي X20 SE الجديد من الفئة المتوسطة، ويمتاز بتصميم أنيق وتجهيزات متطورة.



وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف X20 SE الجديد يشتمل على شاشة قياس 6.6 بوصة وبدقة وضوح 2400 x 1080 بيكسل، بينما تبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز 94.2%.

وتعمل كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، وعلى الجانب الخلفي تظهر وحدة الكاميرا الثلاثية بتصميم بيضاوي، وتعمل الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا العمق بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف الذكي هونور X20 SE الجديد معالج ميدياتيك Dimensity 700 ثماني النوى ومودم 5G، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها عن طريق منفذ USB-C بقدرة 22.5 وات، بالإضافة إلى توافر منفذ سماعة الرأس 3.5 ملم.

ويدعم هاتف هونور الجديد بطاقتا SIM وتقنية الواي فاي 5 وتقنية البلوتوث 5.1، ويعتمد الهاتف الذكي الجديد على نظام التشغيل Magic UI 4.1، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11.

ويتوفر الهاتف الذكي X20 SE الجديد بذاكرة وصول عشوائي سعة 6 و8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت.