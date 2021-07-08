الجيش العراقي: استهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية: "قامت مجموعة خارجة عن القانون باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا".

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وأضاف البيان: "الصاروخ الأول سقط قرب مقر جهاز الأمن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ آخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، مما أدى إلى أضرار بعجلة أحد المواطنين".

وفي وقت سابق، صباح الخميس، انطلقت صافرات الإنذار من السفارة الأمريكية في بغداد، وجرى تفعيل منظومة الدفاع الصاروخية للرد على هجوم صاروخي حاول استهداف محيط السفارة.

وقال مصدر أمني عراقي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية، ولكن السبب غير معلوم حتى اللحظة".

​وتوجد السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تعد من المنطاق شديدة التحصين داخل العاصمة العراقية بغداد.

وتضم المنطقة الخضراء المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ومع ذلك تتعرض تلك المنطقة وخاصة مقر السفارة الأمريكية لهجمات صاروخية بصواريخ كاتيوشا، من حين إلى آخر، لكنها لا تتسبب في وقوع خسائر بشرية.