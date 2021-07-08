شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يشيد بموقف كندا الداعم لعملية الانتقال في السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بموقف حكومة كندا الداعم لعميلة الانتقال بالسودان.

جاء ذلك خلال لقاء حمدوك، اليوم الأربعاء، مع سفير دولة كندا لدى السودان أدريان نورفولك، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين.

وتناول اللقاء تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وأكد السفير الكندي التزام بلاده بدعم برامج ومشروعات حكومة الفترة الانتقالية.