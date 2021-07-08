شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الخميس.. رياح نشطة وسماء غائمة والحرارة 48 في ثلاث مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس بمشيئة الله، أن يكون شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما توقع المركز سماءً غائمةً جزئياً على مرتفعات نجران، وعسير، وجيزان، والباحة، ومكة المكرمة، تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية لمنطقة المدينة المنورة.

وتشمل الحالة نشاطا في الرياح المثيرة للأتربة والغبار على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما يكون الطقس حاراً ومستقراً على باقي مناطق المملكة.

أما عن درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الدمام ورفحاء وحفر الباطن، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.