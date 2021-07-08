شرطة دبي تكشف تفاصيل الحريق الذي اندلع بميناء جبل علي

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في تصريحات تلفزيونية إن الحريق ناجم عن مواد قابلة للاشتعال بإحدى الحاويات، مؤكدا أنه "تمت السيطرة على الحريق.

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وأكد المري أنه لا توجد إصابات أو وفيات بين طاقم السفينة الراسية بالميناء، موضحا أنه لا توجد مواد مشعة والحريق سببه احتكاك أو ارتفاع درجة الحرارة، بحسب قناة العربية السعودية.

وأمس الأربعاء، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن حريقا اندلع نتيجة انفجار في إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأفاد المكتب أن: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

ويعد ميناء جبل علي الذي تديره وتشغله موانئ دبي العالمية، أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويضم مصنع "دوبال" وهو أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط، إضافة إلى منطقة صناعية حرة. وتبعد منطقة جبل علي 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة مدينة أبوظبي.