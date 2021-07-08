إعلام: استهداف السفارة الأمريكية ببغداد وإطلاق صافرات الإنذار

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وقال مصدر أمني عراقي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "تم إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية، ولكن السبب غير معلوم حتى اللحظة".

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من جهتها، ذكرت صحيفة "شفق نيوز" العراقية، الخميس أن "السفارة الأمريكية في بغداد، فعلت منظومة الدفاع الصاروخي [سي رام]، للتصدي لصاروخ حاول استهداف محيط السفارة".

​وتوجد السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء، التي تعد من المنطاق شديدة التحصين داخل العاصمة العراقية بغداد.

وتضم المنطقة الخضراء المباني الحكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ومع ذلك تتعرض تلك المنطقة وخاصة مقر السفارة الأمريكية لهجمات صاروخية بصواريخ كاتيوشا، من حين إلى آخر، لكنها لا تتسبب في وقوع خسائر بشرية.