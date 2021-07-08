شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الصحة» يوضح شرطاً مهماً للخروج من جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، إن الجرعتين من لقاح شركات فايزر أو أسترازينيكا أو مودرنا -والجرعة الواحدة من شركة “جونسون”- فعالتان للسيطرة على انتشار متحور دلتا بشرط التغطية الكافية.
وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه إذا استمر التحصين بهذه الوتيرة فلن نحتاج – بحول الله – لجرعة ثالثة للخروج من جائحة كورونا.
وتدعو وزارة الصحة إلى الحصول على لقاح فيروس كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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