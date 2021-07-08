نائب وزير الدفاع السعودي: بحثت مع بلينكن العلاقات المشتركة وسبل تعزيزها

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح نائب وزير الدفاع السعودي في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، أن الاجتماع تضمن مناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.

وأشار إلى أن الاجتماع تضمن أيضا مراجعة التطورات الأخيرة في المنطقة، واستكشاف سبل توطيد العلاقات بين البلدين.

​وأضاف الأمير السعودي: "وبحثنا التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك ودعم جهود الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

ولفت بن سلمان إلى أنه التقى أيضا اليوم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند.

​ وأوضح أن اللقاء تناول "التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

ويعد نائب وزير الدفاع الذي يقوم بزيارة لمدة يومين إلى الولايات المتحدة أرفع مسؤول سعودي يعقد محادثات في واشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في يناير/ كانون الثاني.