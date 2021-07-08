دبي: حريق في حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي يخلف انفجارا... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد المكتب في تغريدة على حسابه بتويتر بأن: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي".

وأضاف أن "الحريق تحت السيطرة ولا توجد أي وفيات أو إصابات جراء الحادث في ميناء جبل علي"

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم نقلا عن شهود عيان إن سماع دوي انفجار في دبي والسبب غير معلوم.

من جهتها ذكرت منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أنه يجري الآن التحقيق في سبب الانفجار، مشيرةً إلى احتواء إحدى الحاويات بعض المواد القابلة للاشتعال. وتردّد صدى الانفجار التي لم تعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء دبي، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.

ويعد ميناء جبل علي الذي تديره وتشغله موانئ دبي العالمية، أكبر ميناء في الشرق الأوسط، ويضم مصنع "دوبال" وهو أحد أكبر مصانع الألومنيوم في الشرق الأوسط، إضافة إلى منطقة صناعية حرة. وتبعد منطقة جبل علي 30 كم عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة مدينة أبوظبي.