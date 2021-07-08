شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدين هدم الاحتلال الإسرائيلى منازل "حمصة الفوقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/ بأشد العبارات هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية للمرة الخامسة خلال عام والاستيلاء عليها، واعتبرته جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، ويندرج فى إطار عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة المتواصلة بما فيها الأغوار، كما اعتبرته امتدادا للانقلاب الإسرائيلى على الاتفاقيات الموقعة.