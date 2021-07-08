شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الهجمات على أربيل إهانة لسيادة القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أن الهجمات على أربيل في إقليم كردستان إهانة لسيادة القانون وتدفع البلاد نحو المجهول.

وقالت بلاسخارت - في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء إن "هذه الهجمات المستمرة، والليلة الماضية في أربيل مرة أُخرى، هي إساءة لسيادة القانون".

وحذرت من أن مثل هذه الأعمال تدفع بالعراق نحو المجهول، وقد يدفع الشعب العراقي ثمناً باهظاً، مشددة على أنه يجب ألا تُهدد شرعية الدولة من قبل عناصر مسلحة غاشمة.

وكان مصدر أمني عراقي أفاد، أمس الثلاثاء، بتعرض محيط مطار أربيل الدولي لاستهداف صاروخي تم عبر طائرة مسيرة .