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حكومة دبى تنشر فيديو لآثار انفجار حاوية فى جبل علي.. وتؤكد: الحريق تحت السيطرة

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القاهرة - سامية سيد - نشر المكتب الإعلامى لحكومة دبى، وحساب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مقطع فيديو يظهر آثار الحريق الناجم عن انفجار حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي.

 

وأكدت حكومة دبى، من خلال حسابها على تويتر، أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أى وفيات أو إصابات جراء الحادث فى ميناء جبل علي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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