شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبى تنشر فيديو لآثار انفجار حاوية فى جبل علي.. وتؤكد: الحريق تحت السيطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المكتب الإعلامى لحكومة دبى، وحساب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مقطع فيديو يظهر آثار الحريق الناجم عن انفجار حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي.

وأكدت حكومة دبى، من خلال حسابها على تويتر، أن الحريق تحت السيطرة ولا توجد أى وفيات أو إصابات جراء الحادث فى ميناء جبل علي.



لحظة اندلاع الحريق