شكرا لقرائتكم خبر عن سى إن إن: انفجار حاوية على متن ناقلة فى ميناء جبل على بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شبكة "سى إن إن" أن انفجار دبى ناتج عن انفجار حاوية على متن ناقلة فى ميناء جبل على بدبى.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن الانفجار الذي وقع في ميناء جبل علي في دبي أدى إلى اهتزاز العديد من المنازل في المدينة، وتقوم فرق الإطفاء على إخماد حريق شب على متن سفينة في ميناء جبل علي بدبى.

يذكرأن، أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود بسماع دوي انفجار في مدينة دبي الإماراتية، مشيرة إلى أن السبب غير معلوم بعد، حسبما نشرت روسيا اليوم، فى خبر عاجل.