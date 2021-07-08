شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو لتكثيف الجهود لإيجاد آلية للتفاوض بين مصر والسودان وأثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وشددت على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الإفريقية.

ودعت المملكة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من هذه الأزمة، بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، استمرار دعم الكويت وتأييدها للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان الشقيقتين.

وأشادت الوزارة ـ في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء ـ بالجهود التي تبذلها مصر والسودان لاحتواء الأزمة ومطالبتهما بحلها وفق قواعد القانون الدولي، مؤكدة دعم الكويت للجهود الدولية الهادفة لإيجاد حل لهذه المسألة المهمة والحساسة وإنهائها. وأكدت ضرورة أن يكثف المجتمع الدولي جهوده بالتوافق مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية لمباشرة التفاوض بين مصر والسودان وأثيوبيا بما يمكن من الوصول إلى حل يتوافق مع مبادئ القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وبما يحفظ مصالح وحقوق الدول الثلاث ودول حوض النيل ويحقق طموح شعوب المنطقة من خلال الوصول إلى حل دائم وشامل.

يذكرأن، حذرت الولايات المتحدة، من أن قيام إثيوبيا ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة هو إجراء أحادي يخشى من أن يكون سببا في زيادة التوتر في المنطقة.