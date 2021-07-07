شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الشمالية» تعلن نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، اليوم الأربعاء، ممثلة في عمادة الدراسات العليا نتائج الترشيح لمقابلات الماجستير العام.
وقالت عمادة الدراسات العليا، في تغريدة عبر حسابها “تويتر”، إنه تم إعلان نتائج الترشيح لإجراء المقابلات الشخصية لبرامج الماجستير للعام الجامعي 1443/1442هـ.
ودعت جامعة الحدود الشمالية جميع المتقدمين للدخول على الرابط التالي للاطلاع على حالة الطلب (اضغط هنا).
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