الجيش اليمني: مقتل 16 شخصا في مواجهات بين قبليين والحوثيين بالجوف

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "مواجهات عنيفة اندلعت بين قبائل دهم في محافظة الجوف، والحوثيين في مديرية المطمة غرب المحافظة، عقب إقدام القيادي في الجماعة أبو فرحان السفياني، على التقطع للمواطنين في وممارسة تعسفات ضدهم".

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وأضافت أن "الحوثيين دفعوا بتعزيزات من عناصرهم باتجاه مديرية المطمة إلا أن قبائل معيمرة أعاقت تقدمها عقب مواجهات عنيفة، وقطعت خطوط إمداد الحوثيين".

وأكدت "مقتل 6 من أبناء قبائل دهم بينهم الشيخ سعيد الاهفل، خلال المواجهات فيما قُتل 10 من عناصر الحوثيين".

ونقل موقع الدفاع اليمنية، عن قائد مطارح قبائل الجوف الشيخ خالد بن علي شطيف، قوله إن "ما يجري اليوم في المناطق غير المحررة بالجوف يعتبر ثورة قبلية وطنية خالصة داعمة للمواطنة والمساواة، وتستهدف الظلم والطغيان والكهنوت المتمثل في الحوثيين ومشروعهم الإيراني في البلاد".

وطالب شطيف، الحكومة اليمنية ودول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بـ "سرعة تحرير محافظة الجوف كونها أضحت مهيئة لذلك أكثر من أي وقت مضى"، مؤكداً "استعداد أبناء القبائل لخوض معركة التحرير متى ما قررت القيادة السياسية وأصدرت التوجيهات".

وسيطرت جماعة الحوثيين في الأول من آذار/ مارس العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، اثر معارك عنيفة مع الجيش اليمني أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين.