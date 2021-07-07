واشنطن: بايدن يستقبل ملك الأردن بالبيت الأبيض في 19 يوليو

دبي - محمود عبدالرازق - وسيكون هذا هو أول لقاء بين بايدن وزعيم عربي منذ انتخاب الرئيس الأمريكي، بحسب "رويترز".

وفي الإطار ذاته، أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم أنه من المقرر أن يلتقي عاهل الأردن مع الرئيس الأمريكي في 19 يوليو خلال زيارة رسمية لواشنطن.

وقال الديوان الملكي إن الاجتماع سيتناول "العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات في المنطقة".

وذكر بيان صادر عن البلاط الملكي بتاريخ 1 يوليو أن الملك عبد الله سوف يقوم بزيارة مدتها 3 أسابيع للولايات المتحدة.