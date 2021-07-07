شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى يستقبل ملك الأردن فى 19 يوليو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيستقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم 19 من شهر يوليو الجارى، حسبما أفادت سكاى نيوز فى خبر عاجل.

وفى سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لمساعدة شعب هايتى، وستواصل العمل من أجل أمنه وسلامته، موضحًا أن اغتيال رئيس هايتي يبعث على قلق كبير ونحن بحاجة إلي مزيد من المعلومات.