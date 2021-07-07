شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيطاليا يؤكد أهمية تعاون بلاده مع لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده استثمرت في لبنان على المدى الطويل، ولا بد من تواجد لدور المجتمع الدولي لعكس الديناميات التي تفاقمت بسبب العديد من الأزمات المتداخلة.

وأكد دي مايو ـــ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الأربعاء ـــ أن لبنان يشهد تعاونًا إيطاليًا مؤسساتياً اقتصادياً عميقاً، يدخل بشكل خاص في مجالات التعليم، والإسكان وقطاعات الصحة.

وأشار إلى أن بلاده تشارك في إطار بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) بثاني أكبر قوة، وتتولى قيادة المهمة التي تهدف إلى ضمان الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق، المرسوم في الجنوب اللبناني.