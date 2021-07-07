شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى: العراق يحتاج إلى أدوات فعالة للتحقيق فى الجرائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، أن العراق يحتاج إلى أدوات وسياسات فعالة للمساعدة في التحقيق في الجرائم المالية.

وقال السفير - خلال حضوره إطلاق برنامج تدريبي ترعاه الولايات المتحدة بالشراكة مع مجلس القضاء الأعلى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الأربعاء، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية - إن العراق يحتاج إلى أدوات وسياسات فعالة للمساعدةِ في التحقيقِ في الجرائمِ المالية ومقاضاة مرتكبيها، مرجعًا الدافع وراء غالبية هذه الجرائم إلى الإثراء الشخصي الذي يضر بالدولة العراقية وشعبه.

وأشار إلى أن البرنامج سيساعد في تدريب القضاة والمدعين العامين والمحققين العراقيين على تطوير مهارات مكافحة الفساد، معربًا عن سرور وزارة الخارجية الأمريكية أن تمول تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقدرات التحقيق في الجرائم المالية في العراق إذ ساعدَ هذا التقييم في إرساء حجر الأساس للتدريب وكان له دور اساسي في صياغة مبادئ توجيهية لتقنيات التحقيق المالي المتبعة من قبل القضاة والمحققين.