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خارجية السودان تشيد بدعم المجموعة العربية لموقف القاهرة والخرطوم من سد النهضة

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القاهرة - سامية سيد - التقت مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، المجموعة العربية المصغرة التي تتابع قرارات الجامعة العربية، مشيدة بدعم المجموعة العربية لموقف مصر والسودان.

وثمنت "المهدي" في سلسلة أخبار عاجلة على "العربية" الموقف العربي مع القضية العادلة بشأن سد النهضة، وفى نفس السياق التقت الوزيرة بعدد من ممثلي الدول الدائمة بمجلس الأمن، ومنهم المبعوثة الأمريكية الدائمة بمجلس الأمن الدولى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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