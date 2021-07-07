شكرا لقرائتكم خبر عن خارجية السودان تشيد بدعم المجموعة العربية لموقف القاهرة والخرطوم من سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، المجموعة العربية المصغرة التي تتابع قرارات الجامعة العربية، مشيدة بدعم المجموعة العربية لموقف مصر والسودان.

وثمنت "المهدي" في سلسلة أخبار عاجلة على "العربية" الموقف العربي مع القضية العادلة بشأن سد النهضة، وفى نفس السياق التقت الوزيرة بعدد من ممثلي الدول الدائمة بمجلس الأمن، ومنهم المبعوثة الأمريكية الدائمة بمجلس الأمن الدولى.