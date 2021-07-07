شكرا لقرائتكم خبر عن «تيكتوك» يختبر ميزة جديدة تدر أرباح لصناع المحتوى.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن الخبير التقني فيصل السيف أن تطبيق تيكتوك بدأ في اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدم الدفع لصانعي المحتوى المفضلين، وهو ما يتيح منافع وأرباح متبادلة بين الطرفين.
وقال السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بدأ تطبيق تيكتوك إختبار ميزة جديدة أطلقت عليها الشركة اسم TikTok Shoutouts تسمح للمستخدمين بالدفع لصانعي المحتوى المفضلين لديهم على المنصة”.
وتابع فيصل السيف، أن هذه الميزة الجديدة يمكن من خلالها أن يقوم صناع المحتوى بصناعة فيديوهات خاصة لمن يدفع لهم.
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