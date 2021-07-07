شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار رعدية على محافظة «المجاردة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هطول أمطار متوسطة على محافظة المجاردة بمنطقة عسير. ويوضح المقطع المتداول هطول الأمطار مع البرق والرعد على أحد الطرق الرئيسية بالمحافظة. وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب ركامية رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الباحة ، مكة المكرمة ، نجران، عسير، جيزان ) فيما يكون الطقس حار ومستقر على باقي مناطق المملكة .

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