ترامب يقاضي رئيسي "فيسبوك" و"تويتر" بعد حظر حساباته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقاضاة الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربرج والرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي، بحسب مصدر مطلع، ما يزيد المخاطر في معركته ضد شركتي وسائل التواصل الاجتماعي العملاقتين اللتين حظرتا حساباته.



وذكر المصدر أنه سيتم الإعلان عن الدعوى الجماعية في مؤتمر صحفي الساعة 11 صباحاً تم وصفه بأنه جهد يتعلق بحقوق يكفلها التعديل الأول للدستور، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وحظر موقع "تويتر" ترامب نهائياً في يناير لدوره في تأجيج الغوغاء الذين هاجموا مبنى الكونغرس الأمريكي في أعمال شغب أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص لوقف فرز أصوات المجمع الانتخابي لمصلحة الرئيس جو بايدن.

وذكر موقع "فيسبوك"، الشهر الماضي، أن حساب ترامب سيبقى معلقاً من شبكاته عامين على الأقل، مع احتمال إعادته في عام 2023 إذا انخفضت المخاطر على السلامة العامة.

ورفضت شركتا "فيسبوك" و"تويتر" التعليق على الدعوى.