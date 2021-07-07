الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة" تنعى أمينها العام أحمد جبريل

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الجبهة في بيان لها: "ننعي إلى أمتنا العربية والإسلامية وإلى أحرار العالم وجماهير شعبنا البطل في فلسطين المجاهد الأمين العام أحمد جبريل (أبو جهاد)، الذي أفنى عمره في خدمة فلسطين والجبهة وبقى على عهده وقسمه".

وكان الراحل أحمد جبريل، قد أسس "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" عام 1968، قبل أن تنفصل عام 1984 عن منظمة التحرير الفلسطينية، واتخذت من دمشق مقرا لها.

يذكر أن جبريل ولد قرب يافا عام 1928، ثم انتقل مع أسرته إلى سوريا عام 1948 بعد حرب فلسطين، وأصبح ضابطا في الجيش السوري، وأنشأ عام 1959 تنظيما شبه عسكري هو جبهة تحرير فلسطين.

وبعد فشل محاولات لدمج فصيله مع حركة "فتح" بزعامة ياسر عرفات، شارك جبريل في تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش عام 1967، ثم انشق عنها ليؤسس القيادة العامة.