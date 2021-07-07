باريس: مبعوثون فرنسيون وأمريكيون يصلون السعودية غدا لبحث أزمة لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن الزيارة المقررة غدا الخميس، تأتي في الوقت الذي يواجه فيه اللبنانيون نقصا في السلع الأساسية وارتفاعا في أسعارها.

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ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.

وقالت السفارة إن: "السفير الفرنسي سوف يشرح مدى الأهمية الملحة إلى تشكيل المسؤولين اللبنانيين حكومة ذات مصداقية وفاعلة للعمل على تنفيذ الإصلاحات الضرورية".

كما ستعبر المبعوثة الفرنسية مع نظيرتها الأمريكية عن رغبة فرنسا والولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على المسؤولين في لبنان للتوصل لحل بشأن الأزمة.

في الشهر الماضي، حث كبار الدبلوماسيين من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية قادة لبنان المتناحرين على العمل سويا.

وطالبت القوى العالمية بتشكيل حكومة جديدة في لبنان قبل تقديم أي مساعدة مالية للدولة التي تعاني من ضائقة مالية، لكن على مدى 11 شهرا فشل السياسيون اللبنانيون في الاتفاق على تشكيلة الحكومة.