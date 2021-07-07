شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الجرعات المعطاة من لقاح «كورونا» تقترب من 19 مليون والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا “كوفيد 19” إلى أكثر من 18 مليون و900 ألف جرعة، –وفقاً لـ”الإخبارية”-.
وأوضحت وزارة الصحة أن جميع اللقاحات الموجودة بالمملكة فعالة وآمنة،ودعت الوزارة إلى ضرورة التسجيل بتطبيق “صحتى” من أجل الحصول على اللقاح، للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.
وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.
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