شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي تفاصيل إطلاق أول قمر اصطناعي إماراتي لتتبع الحياة البرية؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تم بنجاح إطلاق "غالب" أول قمر اصطناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية، وجرى الإطلاق من قاعدة "كيب كانافيرال" بولاية فلوريدا الأمريكية.



وجاء إطلاق "غالب" المطور من قبل شركة "مارشال إنتك" الإماراتية بواسطة شركة "سبيس إكس"، وتم تسريح القمر الاصطناعي في مداره الصحيح الذي يبعد مسافة 550 كيلو مترا عن سطح البحر.

ويعكس إطلاق القمر الاصطناعي "غالب" الإسهام القوي للشركات الخاصة الإماراتية في مجال الصناعات الفضائية، والدور الذي تلعبه الكوادر الإماراتية الشابة في هذا القطاع.

ويعكس المشروع إنجازات رواد الأعمال الشباب من أبناء الإمارات، ومشاريعهم التي ألهمت الكثيرين للتحول إلى رواد في القطاعات الاقتصادية الناشئة والمستقبلية.

ويضم الفريق الخاص بالمشروع مجموعة من الكوادر الإماراتية الشابة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة كالهندسة الكهربائية والميكانيكية والبرمجيات والاتصال وتصميم الإلكترونيات، وهم محمد بن غالب رئيس المجموعة، وعمر بن غالب مسؤول الصناعات والمشاريع، وحمد بن غالب مهندس إلكترونيات، وعائشة بن غالب مسؤولة أنظمة المستخدم المطورة، ومطر بن غالب مهندس إلكترونيات، وسارة بن غالب مسؤولة المحطة الأرضية، وعلياء العمراني الشامسي مسؤولة البرمجيات.

ويهدف القمر الاصطناعي "غالب" إلى تتبع الحياة البرية لدراسة أنماط هجرة الطيور والحيوانات في المناطق النائية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لضمان تكاثرها وهو ما يتفق مع الاستراتيجيات والخطط التي تطلقها الإمارات للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يحظى على الدوام باهتمام خاص في دولة الإمارات.

وخلال المرحلة القادمة ستقوم "مارشال إنتك"، الشركة الإماراتية المتخصصة في بناء الأقمار الاصطناعية بالتأكد من فاعلية كافة الأنظمة والبرمجيات الأساسية وقدرتها على استلام البيانات ومن ثم حفظها وبثها.

وقد قامت الشركة خلال المرحلة الماضية بتطوير الأجهزة والأنظمة الإلكترونية الرئيسية للقمر الصناعي، علاوةً على جهاز الإرسال المخصص للتركيب على ظهر الطيور التي يتم تتبعها، وأنظمة المحطات الأرضية التي تستقبل البيانات وتعمل على تحليلها

ويتسم "غالب" بالعديد من الخصائص الفريدة والمتطورة التي تميزه عن الأقمار الاصطناعية الثابتة كونه قمرا اصطناعيا ذا مدار منخفض يدور حول الأرض في مدار قطبي من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي، ما يسمح له بتغطية مساحات أوسع من الكوكب، بالإضافة إلى استهلاك طاقة منخفض على عكس الأقمار البعيدة التي تحتاج إلى طاقة هائلة عند القيام بعمليات الاستقبال والإرسال.

يتكون فريق عمل شركة "مارشال إنتك" التابعة لمجموعة شركات بن غالب، من مجموعة من الكوادر الوطنية الشابة المتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة كالهندسة الكهربائية والميكانيكية والبرمجيات والاتصال وتصميم الإلكترونيات.

وبدأت استعدادات فريق عمل شركة "مارشال إنتك" لإطلاق القمر الاصطناعي الأول "غالب" قبل نحو 4 سنوات، وذلك بهدف تقديم إضافة مهمة لجهود الدولة في قطاع البحث والتطوير وتصميم برامج تكنولوجية فضائية تعزز عمليات جمع البيانات وتحليلها، وتسهم في تسريع تطوير وتبني تكنولوجيا الفضاء، علاوةً على الإسهام في تتبع الحياة البرية في الإمارات بشكل دائم والحفاظ عليها.

وخلال المرحلة الماضية قامت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومية الرقمية بتقديم الدعم اللازم لشركة "مارشال إنتك"، حيث ساهمت الهيئة في الحصول على الموافقات اللازمة مع المكتب التنسيقي في الأمم المتحدة لاستخدام ترددات الاتصال، فضلاً عن التنسيق مع العديد من البلدان للحصول على الموافقة لاستخدام الترددات في نطاق أراضيها.

وتعد شركة "مارشال إنتك"، التابعة لمجموعة شركات "بن غالب"، جزءًا من النجاحات المتواصلة لقطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، والذي يعد الأكثر تطوراً والأسرع نمواً في المنطقة من حيث الاستثمارات وحجم المشاريع، حيث تحتضن الدولة أكثر من 50 شركة ومؤسسة ومنشأة مختصة في قطاع الفضاء، بما في ذلك شركات عالمية وشركات ناشئة.

ويقدر حجم استثمارات الإمارات في قطاع الصناعات الفضائية أكثر من 22 مليار درهم، ويشمل ذلك المشاريع الفضائية المختلفة، وتحديداً فيما يتعلق باستكشاف الكواكب وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية، بالإضافة إلى تطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الفضاء للاستخدامات الأرضية.