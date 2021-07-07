شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نينتندو تطرح جهاز الألعاب Nintendo Switch في 8 أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تطرح شركة نينتندو ، جهاز الألعاب Nintendo Switch في 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسعر مقترح يبلغ 350 دولاراً.



ويأتي الجهاز الجديد بشاشة OLED حجمها 7 بوصات، ومنفذ شبكة داخلية سلكية، ونظام صوتي محسن، وسعة تخزين داخلي يبلغ 64 جيجابايت، كما سيشمل الجهاز أيضاً قاعدة واسعة قابلة للتعديل ليوضع فوق الطاولة أو المكتب أثناء استخدامه.

ويسمح الجهاز الجديد للمستخدمين باللعب على شاشة التلفزيون ومشاركة أجهزة التحكم المنفصلة للألعاب الجماعية متعددة اللاعبين، كما هي الحال بالنسبة لجهاز Nintendo Switch المتوفر حالياً.

وقال داوغ باوسر، رئيس نينتندو أمريكا: إن جهاز Nintendo Switch الجديد (OLED) خيار رائع للاعبين الراغبين في تجربة شاشة بموديل جديد عند اللعب بجهاز الألعاب المحمول وبوضعية سطح الطاولة.

وتابع باوسر: بإضافة هذا الموديل الجديد إلى عائلة أنظمة Nintendo Switch، أصبح لدى الناس خيار إضافي لنظام يلائم بشكل مثالي تجربة اللعب التي يرغبون فيها – سواء أكان الخيار Nintendo Switch (بشاشة OLED) أو Nintendo Switch أو Nintendo Switch Lite.

وكانت شركة نينتندو تخطط لاعتماد شريحة شركة إنفيديا المطورة مع رسومات ومعالجة أفضل لنموذج Nintendo Switch الجديد المخطط لموسم التسوق في نهاية العام، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج، ولكن لا يبدو أن ذلك قد حصل.

ويدعم نموذج Nintendo Switch الجديد أخذ عينات التعلم العميق الفائق من إنفيديا، أو DLSS، وهي تقنية عرض جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم رسومات عالية الدقة بشكل أكثر كفاءة.

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ويسمح ذلك للمنصة، التي من المفترض حصولها على شاشة OLED، بإعادة إنتاج صور اللعبة بجودة 4K عند توصيلها بجهاز تلفزيون.

وتوفر مجموعة الشرائح الجديدة للشركة الأمريكية أيضًا وحدة معالجة مركزية أفضل وذاكرة متزايدة.

ويتطلب دعم DLSS إضافة تعليمات برمجية جديدة إلى الألعاب، لذلك يتم استخدامها بشكل أساسي لتحسين الرسومات في الألعاب المقبلة.

مواصفات جهاز Nintendo Switch

شاشة OLED حجمها 7 بوصات

منفذ شبكة داخلية سلكية

نظام صوتي محسن

سعة تخزين داخلي 64 جيجابايت

قاعدة واسعة قابلة للتعديل ليوضع فوق الطاولة أو المكتب أثناء استخدامه

يسمح باللعب على شاشة التلفزيون

يسمح Nintendo Switch بمشاركة أجهزة التحكم المنفصلة للألعاب الجماعية متعددة اللاعبين، كما هي الحال بالنسبة لجهاز Nintendo Switch المتوفر حالياً

سعر جهاز Nintendo Switch نحو 350 دولارا