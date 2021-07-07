وزيرة تركية تزور مصر ليومين... ما هدف الزيارة؟

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الوزارة في بيان نقلته وكالة "الأناضول" التركية، بأن المؤتمر يشهد مشاركة وزراء الدول المعنيين بشؤون المرأة في الدول الأعضاء بالمنظمة.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

وأضاف البيان أن زيارة يانك ستستمر لمدة يومين، تجري خلالها لقاءات ثنائية مع كل من نظرائها من أفغانستان، وفلسطين، وبوركينا فاسو، وليبيا، والسنغال، والصومال، على أن تشارك في الجلسة الرئيسية للمؤتمر، يوم غد الخميس.

وتنظم التعاون الإسلامي مؤتمر الوزراء المعنيين بشؤون المرأة بشكل دوري مرة كل عامين في إحدى الدول الأعضاء، حيث استضافت تركيا نسختين منه، عامي 2006، و2016.

في مارس/ آذار الماضي، أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما طالبت وسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في تركيا، بينها تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

وفي مايو/ آيار الماضي، قام وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال بأول زيارة من نوعها لمصر منذ 2013، لإجراء محادثات "استكشافية" مع الجانب المصري لكن المحادثات عادت وتوقفت لاحقا.

وفي الشهر الماضي، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن بلاده لا تزال في مرحلة استكشاف ورصد ومتابعة ما يتخذ من إجراءات تعكس اهتمام الجانب التركي بعودة العلاقات بين البلدين.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش: "نولي اهتماما لعلاقاتنا التاريخية والثقافية المشتركة والاتصالات بين شعبينا، وآخرها تأسيس مجموعة صداقة بين البلدين في البرلمان التركي".