سفن إثيوبية ترسو في ميناء بربرة بأرض الصومال للمرة الأولى منذ 20 عاما

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلنت مؤسسة خدمات الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية، بدء خدمة الخطوط الملاحية المنتظمة في ميناء بربرة في أرض الصومال.

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وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا)، فقد رست السفينة الإثيوبية، " جيبي"، للمرة الأولى في الميناء بعد 20 عاما.

ووصلت بالفعل السفينة المحملة بـ 11200 طن من السكر والأرز إلى الميناء.

ومن المتوقع وصول سفينة إثيوبية أخرى تدعى "شيبيلي"، إلى الميناء الأسبوع المقبل.

وينتظر أن يساعد استخدام ميناء بربرة في زيادة توفير خدمات شركات الشحن والخدمات اللوجستية الإثيوبية.

وأوضحت المؤسسة أن ممر "بربرة – إثيوبيا" يقدم خدمة تنافسية من في عملية الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى أنه يساهم بشكل كبير في أرباح الصادرات الوطنية.

ونقلت الوكالة عن مدير العلاقات العامة في المؤسسة، أشبير نوتا، أنه سيتم نشر سفن إضافية بعد تقييم أسواق ميناء بربرة.

وبين أن ميناء جيبوتي يغطي أكثر من 90% من واردات أديس أبابا وصادراتها، مشيرا إلى أن ميناء بربرة أصبح بديلا في الوقت الحالي.