خبير أمني: أمريكا خلقت أزمات كبيرة فى الداخل العراقي

دبي - محمود عبدالرازق - أضاف الهاشمي في تصريحات لراديو "سبوتنيك"، أن "الولايات المتحدة بدلا من أن تخرج قواتها بعد عمليات الاغتيال الأخيرة رفضت الخروج، مشيرة إلى أن وجودها بأمر من الحكومة العراقية".

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وأوضح أن "القضية ليست قضية صراع أمريكي إيراني، بل عدم الفهم الأمريكي لطبيعة الواقع العراقي هو الذي خلق الأزمات المتوالية بهذا الشكل".

وكان العراق قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن طائرة مسيرة هاجمت مطار أربيل الدولي في شمال البلاد بالمتفجرات، مستهدفة القاعدة الأمريكية على أرض المطار.

كما أعلن التحالف الدولي، اليوم الأربعاء، إصابة 3 أشخاص على الأقل إثر سقوط 14 صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق التي تستضيف قوات أمريكية.

ومنذ أشهر، يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" أبرزها قاعدة "عين الأسد"، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ "كاتيوشا".