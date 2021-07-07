مهاجر يهودي يتلقى رسالة صادمة بعد هبوط طائرته في تل أبيب... "أهلا وسهلا بك في دولة فلسطين"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "thejc"، نقلا عن المهاجر البريطاني الذي يدعى ستانتون، أنه تلقى الرسالة فور هبوط الطائرة في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد قدومه من بريطانيا.

وقال ستانتون بهذا الصدد للموقع: "لقد تأذيت حقًا من هذه الرسالة وتعرضت للإهانة، وكأنهم يقولون إن بلدي غير موجود". مضيفا: "بعد كل هذه السنين والأجيال التي قامت ببناء هذه البلاد تأتي رسالة نصية تهدم كل طموحاتك بسبب كلمات مازالت موجودة".

وتابع ستانتون، قائلا: "كان من الممكن أن يكون هذا نوعا من الخطأ، لكن لم اقتنع بذلك، فقمت بالتواصل مع شركة الاتصالات البريطانية لاستيضاح الموضوع، حيث أسفت للموضوع ووعدت بتصحيح الأمور ولم يتم إرسال أي رسالة تصحيح أخرى".

وبعد انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل ستانتون، أثارت القضية تساؤلا كبيرا في الأوساط الإسرائيلية والتي أجبرت شركة الاتصالات البريطانية على الرد، وجاء في بيانها: "نأسف للارتباك الذي تسببت فيه هذه الرسالة النصية. ويمكن أحيانًا لأبراج شبكة الهاتف المحمول التي يتحكم فيها شركاؤنا الدوليون عرض إشاراتهم في مناطق أخرى، مما يسبب هذه المشكلة".

وأضاف البيان: "يمكن أن يؤدي تشغيل الهاتف في مجال جوي مختلف إلى ظهور رسالة مثل هذه. كان من المفترض أن يتلقى العميل رسالة نصية قصيرة تقول "إسرائيل" وسنتحقق من سبب عدم حدوث ذلك مجددا".