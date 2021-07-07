الشركة المالكة لـ"إيفر غيفن": أسطولنا الضخم سيظل عميلا مخلصا لقناة السويس

دبي - محمود عبدالرازق - وأشاد هيجاكي في كلمة مسجلة خلال حفل توقيع عقد التسوية بين هيئة قناة السويس والشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن"، بما تتمتع به الهيئة من خبرة كبيرة، والمساعدة الناجزة في تعويم السفينة بأمان في غضون سبعة أيام.

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وقال إن السفينة جنحت في قناة السويس منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، وكان الوضع صعبا، معبرا عن امتنانه للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وللشعب المصري على إنجاز مهمة تعويم السفينة والتي تمت باقتدار، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

كما عبّر عن سعادته بالحفاظ على العلاقة الممتازة بين الشركة المالكة للسفينة وهيئة قناة السويس، وتعزيزها من خلال تجربة تعويم السفينة بنجاح، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك أسطولا كبيرا من السفن وستظل عميلا منتظما ومخلصا لقناة السويس.

أبحرت مجددا سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن"، اليوم الأربعاء، في طريقها لمغادرة قناة السويس بعد تسوية أزمة التعويضات التي نشبت بين هيئة قناة السويس وملاك السفينة، وذلك بعد التحفظ عليها منذ جنوحها في الممر المائي في آذار/ مارس الماضي.

وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" بأن "السفينة "إيفر غيفن" المحتجزة منذ نيسان/أبريل الماضي، في قناة السويس بدأت التحرك من البحيرات المرة في طريقها إلى روتردام في هولندا".

وأعلنت هيئة قناة السويس المصرية، الأحد الماضي، عن التوصل إلى تسوية مع الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات "إيفرغيفن".

وأصدرت محكمة الإسماعيلية، أمس الثلاثاء، أمرا برفع الحجز التحفظي الذي فرض على السفينة، في أبريل الماضي، بعد الخلاف بين هيئة القناة والشركة المالكة للسفينة، حول مبلغ التعويض؛ حيث طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار، فيما رفضت الشركة هذا المبلغ، معتبرة أنه "مبالغ فيه".