الجيش اليمني يؤكد سيطرته على تلال استراتيجية بعد معارك مع "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - وواصل الجيش اليمني تقدمه في المعارك المستمرة مع قوات جماعة "أنصار الله"، منذ نحو أسبوع في محافظة البيضاء.

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وقال المصدر، "قوات الجيش استعادت مواقع في مدينة عوين بمديرية الصَومعة شرق البيضاء، إثر معارك مع الحوثيين، أوقعت قتلى وجرحى في صفوف الطرفين".

وأفاد المصدر، في حديث إلى وكالة "سبوتنيك"، بأن قوات الجيش، وألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة التابعة للحكومة، شنت هجوما واسعا على مسلحي الجماعة.

في السياق، وصلت تعزيزات كبيرة من قوات العمالقة، اليوم، إلى مديرية الزَاهِر غربي البيضاء؛ استعداداً للمشاركة في القتال الدائر بمحافظة البيضاء لليوم السادس على التوالي.

ومن الجهة المقابلة، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، أن مسلحي الجماعة استعادوا عدداً من المواقع في مديريتي الصومعة والزاهر الواقعة شرقي وغربي البيضاء، بعد تنفيذ عمليتين عسكريتين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تمكن قواتها من السيطرة على منطقة العادية آل مظفر بالكامل، ووادي ممدود في مديرية البيضاء، ومواصلة الزحف صوب مدينة البيضاء.

ومنذ الجمعة الماضية، تدور معارك ضارية، بين القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله"، عقب إطلاق وزارة الدفاع اليمنية عملية "النجم الثاقب"، لاستعادة مناطق محافظة البيضاء المحاذية لـ 8 محافظات وسط البلاد.