السعودية تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة الجمعة المقبل

وترجو المحكمة العُليا في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، ممّن يراه بالعين المجرَّدة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض.